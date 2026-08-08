Giresun'da hasat zamanı, üreticiler şaşırdı. "Yarısı boş çıktı"

Üretici Salih Demir ise hasat öncesinde daldaki fındığın önemli bir bölümünün döküldüğünü ve bu nedenle geçen yıldan daha fazla ürün beklemediklerini ifade etti.

Yağışlı hava nedeniyle fındığın olgunlaşmasının geciktiğini belirten Demir, "Yağışlı havalar nedeniyle bu yıl fındık biraz geç oldu. Henüz tam olarak kızarmayan fındığı toplamaya başladık. Havaların yağışlı olması hem fındığın olgunlaşmasını geciktirdi hem de bazı ürünlerin çürümesine neden oldu. İlk dönemlerde ilaçlamalarımızı yapmamıza rağmen çotanakların yaklaşık yarısının içi boş. Dolayısıyla beklenen rekolte yok" diye konuştu.

Giresun'da sahil kesimlerinde başlayan fındık hasadının, ürünlerin olgunlaşmasına bağlı olarak önümüzdeki günlerde orta ve yüksek rakımlardaki bahçelerde de yoğunlaşması bekleniyor.