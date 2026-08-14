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Giresun'da şiddetli sağanak sonrası dereler taştı. Kayıp iki kişi aranıyor

14.08.2026 09:41

İHA

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Giresun'da dün etkili olan sağanak sonrası bazı dereler taştı. Keşap ilçesinde iki kişi için kayıp başvurusu yapıldı.

Giresun'da şiddetli sağanak sonrası dereler taştı. Kayıp iki kişi aranıyor
IHA

Giresun'da etkili olan şiddetli yağış sonrası dereler taştı.

 

Şiddetli sağanak dün özellikle Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçeleri ile merkeze bağlı Duroğlu beldesinde etkili oldu.

Giresun'da şiddetli sağanak sonrası dereler taştı. Kayıp iki kişi aranıyor 1
IHA

Bölgede dereler taşarken, su seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı, yerleşim yerlerinde su baskınları yaşandı.

Giresun'da şiddetli sağanak sonrası dereler taştı. Kayıp iki kişi aranıyor 2
IHA

Yağışların sabaha karşı durmasının ardından sular çekilirken, bölgede hasar tespit çalışmaları başlarken, Keşap ilçesinin Karabulduk beldesinde iki kişi için kayıp başvurusu yapıldı.

Giresun'da şiddetli sağanak sonrası dereler taştı. Kayıp iki kişi aranıyor 3
IHA

AFAD, AKUT ve İHH Kurtarma ekipleri iş makineleri eşliğinde Karabulduk beldesi Karadere köyü mevkiinde arama çalışması başlattı.

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