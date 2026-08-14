Giresun'da şiddetli sağanak sonrası dereler taştı. Kayıp iki kişi aranıyor
14.08.2026 09:41
Giresun'da dün etkili olan sağanak sonrası bazı dereler taştı. Keşap ilçesinde iki kişi için kayıp başvurusu yapıldı.
Giresun'da etkili olan şiddetli yağış sonrası dereler taştı.
Şiddetli sağanak dün özellikle Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçeleri ile merkeze bağlı Duroğlu beldesinde etkili oldu.
Bölgede dereler taşarken, su seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı, yerleşim yerlerinde su baskınları yaşandı.
Yağışların sabaha karşı durmasının ardından sular çekilirken, bölgede hasar tespit çalışmaları başlarken, Keşap ilçesinin Karabulduk beldesinde iki kişi için kayıp başvurusu yapıldı.
AFAD, AKUT ve İHH Kurtarma ekipleri iş makineleri eşliğinde Karabulduk beldesi Karadere köyü mevkiinde arama çalışması başlattı.