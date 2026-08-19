Giresun'dan yola çıktı. Otostopla ikinci kez Kabe'ye gidiyor
19.08.2026 13:21
Giresun'da bir genç, ikinci kez otostopla çıktığı Kabe yolculuğunda 10 günde Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na ulaştı.
Giresunlu seyyar pilavcı İbrahim Çakır (32) geçtiğimiz şubat ayında kutsal topraklara yürüyerek ve otostop çekerek gitti.
Umre yapmak için 10 gün önce yeniden memleketinden Suudi Arabistan'a yola çıkan Çakır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na ulaştı.
Başlangıçta yolculuğunu yürüyerek yapmaya niyet ettiğini söyleyen İbrahim Çakır, kendisini sosyal medyadan takip edenlerin araçlarıyla yardımcı olduklarını belirtti.
"TANIYANLAR ARAÇLARINA ALARAK YARDIMCI OLUYORLAR"
Çakır, "Yolculuğum sırasında beni tanıyanlar, araçlarına alarak ulaşım konusunda bana yardımcı oldular. Yola çıkmamın en büyük nedeni ise ilahi aşk. Bir de beşeri aşk var ama ağır basan tabii ki ilahi aşk. Ben Beytullah aşığı bir insanım." dedi.
İLHAM KAYNAĞI VEYSEL KARANİ
Geçmişteki manevi yolculuklardan etkilendiğini anlatan genç, "Benim yürüme amacım da buradan geliyor. Veysel Karani, efendimizi görmek için 6 ay boyunca yürüyerek gitmiş. Ben de bu yolculuğu o manevi duyguyla yapmak istedim." diye konuştu.
Çakır, ardından gümrük kapısından geçiş yaparak Suriye'ye gitti.
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