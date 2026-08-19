Giresun'dan yola çıktı. Otostopla ikinci kez Kabe'ye gidiyor

Çakır, "Yolculuğum sırasında beni tanıyanlar, araçlarına alarak ulaşım konusunda bana yardımcı oldular. Yola çıkmamın en büyük nedeni ise ilahi aşk. Bir de beşeri aşk var ama ağır basan tabii ki ilahi aşk. Ben Beytullah aşığı bir insanım." dedi.