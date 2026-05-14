Gizemli mezarın sırrı çözülemiyor. Hakkında 3 rivayet var

Çeltikçi Mahallesi'nin merkezindeki yol kenarında bulunan mezarın; sevdiğine kavuşamayan bir gelinin, Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşen bir askerin ya da bir evliyanın mezarı olduğu yönünde farklı söylentiler bulunuyor.

İnegöl Belediyesi yetkilileri ise bölgede gerçekten bir mezar bulunduğunu ancak burada kimin yattığının bilinmediğini belirtti.

Halk arasında 'gelin mezarı' olarak bilinen mezarın 2 asırlık olduğu ve 3 farklı rivayet bulunduğu ifade edildi.