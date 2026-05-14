Gizemli mezarın sırrı çözülemiyor. Hakkında 3 rivayet var
14.05.2026 11:44
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan ve kime ait olduğu bilinmeyen gizemli mezar, yıllardır çözülemeyen sırrıyla yeniden gündem oldu.
Çeltikçi Mahallesi'nin merkezindeki yol kenarında bulunan mezarın; sevdiğine kavuşamayan bir gelinin, Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşen bir askerin ya da bir evliyanın mezarı olduğu yönünde farklı söylentiler bulunuyor.
İnegöl Belediyesi yetkilileri ise bölgede gerçekten bir mezar bulunduğunu ancak burada kimin yattığının bilinmediğini belirtti.
Halk arasında 'gelin mezarı' olarak bilinen mezarın 2 asırlık olduğu ve 3 farklı rivayet bulunduğu ifade edildi.
İnegöl ilçesine bağlı 480 haneli, 1410 nüfuslu kırsal Çeltikçi Mahallesi, bir mezar videosu ile Türkiye'nin gündemine oturdu. Çeltikçi mahallesi muhtarı Selahattin Dumanlar, mezarla ilgili 3 farklı iddianın olduğunu söyledi.
Köyün merkezinde yer alan ve kimliği halk arasında merak konusu olan gizemli mezar, muhtarlık tarafından koruma altına alınırken, alanın tarihi geçmişinin aydınlatılması için resmi süreç başlatıldı.
Köy Muhtarı Selahattin Dumanlar’ın aktardığı bilgilere göre, mezarın aidiyetine ilişkin halk arasında nesilden nesile aktarılan üç farklı güçlü rivayet bulunuyor:
İlk rivayete göre, Kurtuluş Savaşı sırasında köyün sınır hattında şehit düşen bir asker, baskın tehlikesi nedeniyle köylüler tarafından hızlıca o dönem yerleşimin bittiği son evin önüne defnedildi.
Diğer söylenti ise geçmişte yaşlıların kandil gecelerinde mezar başında mum yakıp dua ettikleri yönünde. Bu gelenek, mezarda "evliya" olarak nitelendirilen manevi bir zatın yattığı inancını pekiştiriyor.
Daha hüzünlü bir anlatıya göre ise çok eski bir eve gelin gitmeyi isteyen ancak bu isteğine kavuşamadan kapı önünde vefat eden bir genç kızın burada yattığı öne sürülüyor.
Muhtarlık, söz konusu alanın sadece bir söylenti olarak kalmaması ve gerçek kimliğinin bilimsel verilerle ortaya konması için harekete geçti. Mezarın tarihi dokusunun incelenmesi ve kimlik tespiti yapılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na resmi dilekçe ile başvuruldu.
Mevcut durumda muhtarlık imkanlarıyla bakımı sürdürülen mezarın, yapılacak incelemeler neticesinde tescillenmesi amaçlanıyor.
