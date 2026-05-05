Gizli kamera davasında salon sahibine beraat
05.05.2026 15:25
DHA
İstanbul Sultangazi'de düğün salonu sahibi Halil Dinler, burada çalışan kadınların giyinme odasında gizli kamera bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.
Olay 28 Kasım 2025'te İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir düğün salonunun çalışanlarına ait giyinme ve bakım odasında 'gizli kamera' bulundu.
Çalışan nedimeler (geline eşlik eden salon görevlileri) salon sahibi Halil Dinler'in odaya sık sık girmesinden şüphelenerek arama yaptı, havalandırma bölümünün içine yerleştirilmiş gizli kamera buldu.
Çalışanların durumu polise bildirmesi üzerine ekipler salona gelerek kamera düzeneğini incelemeye aldı. Dinler kamerayı kıyafetlerin çalınmasını önlemek için koyduğunu söyledi; kameranın yalnızca çalışanların giyindiği alanı gösterdiği, kıyafetlerin ise kilitli dolaplarda durduğu belirlendi.
Gözaltına alınan Halil Dinler hakkında “Özel hayatın gizliliği” ve “Cinsel taciz” suçlarından dava açıldı.
BERAAT ETTİ
Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda kameraların güvenlik kamerası niteliğinde olduğu ve kayıtların suç unsuru oluşturmadığı ifade edildi.
Raporda ayrıca, iddia edildiği gibi uygunsuz görüntülere rastlanmadığı bilgisi de yer aldı.
Mahkeme 16 Nisan'daki duruşmada rapordaki değerlendirmelerin ardından düğün salonu sahibi Halil Dinler'in beraatine karar verdi. Dinler 24 Nisan'da tahliye edildi.
Olayın ardından şikayetçi olan üç kişiden birinin, Dinler'in yakınlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde 3 milyon lira talep ettiği konuşması kaydedildi.
Dava dosyasına da giren ses kaydında salon sahibinin yengesi Şehzade Dinler'in konuştuğu kişinin kendisinden 3 milyon lira istediği anlar yer alıyor.
Dinler'in rakamı anlamadığını belirtmesi üzerine karşıdaki kişinin "Biz 3 milyon demiştik ama sonrasında sanırım avukatlar görüşecek anladığım kadarıyla" dediği duyuluyor.
Şehzade Dinler'in "Ben bu miktarlardan anlamıyorum" demesi üzerine telefondaki kişi "Abla o zaman sizi avukatınızı arayın" diye karşılık veriyor.
"ZARARIMI KİM KARŞILAYACAK"
Halil Dinler beraat kararından sonra şunları söyledi:
“Polislerin düğün saatinde gelmeleri, bunların bir kumpas olduğu meydandadır. Polis geldiğinde kamerayı bulamadı, nedimeler orada kamerayı alıp saklamış. 2-3 gün sonra yengem dolabın arkasında bulmuş. Cezaevinde kaldım, mağdurum.”
“Benim bu zararımı kim karşılayacak. Benim gururumla şerefimle oynandı. 5,5 aydır dükkanım kapandı, çok mağdurum. Müşteriler tarafından düğün programları iptal edildi; maddi yönden, manevi yönden her türlü zarardayım. Belediyeyle de görüştüm, bu bilirkişi raporları da temiz geldi ve benim suçsuz olduğum kanıtlandı.”