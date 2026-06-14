Gökyüzü ve tarih buluştu. "Kral yolu" üzerinde bulunuyor

Etkinliğe katılan fotoğrafçı Faruk Akbaş, Türkiye'nin fotoğrafçılık açısından dünyanın en özel ülkelerinden biri olduğunu belirterek, "Burada nefis tarihi yapılar, mağara oluşumları ve kayaların şekilleri var. Bunları geceleri görmek çok daha güzel oluyor. Yıldızların altında, gökyüzü ve antik kentin birleşimi estetik bir görüntü ortaya çıkarıyor. Işıkla boyama teknikleri kullanarak yaklaşık 2 saatlik bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.

İstanbul'dan etkinliğe katılan Yavuz Ekincioğlu ise bölgeyi ilk kez ziyaret ettiğini ifade ederek, "Kilistra Antik Kenti gerçekten çok etkileyici bir mekan. Kayalardaki izler ve insan yaşanmışlıkları ile gökyüzünün yıldızlarla birleşimi ayrı bir güzellik sunuyor. Bu anları kadrajımıza sığdırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.