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Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü

08.11.2026 13:52

Yurt Haber Merkezi

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Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü
Anadolu Ajansı

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

 

Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği parkta tatilciler, kış manzaraları eşliğinde doğanın tadını çıkardı. Göl çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, iskelede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü 1
Anadolu Ajansı

Aileleriyle parka gelen çocuklar da kar topu oynayıp kardan adam yaptı.

 

Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı parkta bazı tatilciler kalabalık nedeniyle piknik yapacak yer bulmakta zorlandı.

 

Gölcük Tabiat Parkı ve Bolu-Seben kara yolunun beyaz örtüyle kaplı bölümleri havadan görüntülendi.

Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü 2
Anadolu Ajansı

Ailesiyle Kütahya'dan gelen Ahmet Yurt, bölgeyi ilk kez ziyaret ettiklerini söyledi.

 

Fotoğraf çektirmek için kahverengi kıyafetlerden oluşan bir kombin hazırladığını belirten Yurt, beyaz kar örtüsüyle karşılaşmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

 

Yurt, "Tatil çok güzel geçiyor. Doğası harika. İlk defa geliyoruz. Kesinlikle gelinmesi gereken bir yer. Her mevsimi çok güzeldir bence." dedi.

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