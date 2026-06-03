Göller Diyarı'nda hasat başladı. Türkiye'den dünyaya satılıyor, ilaç devleri sıraya giriyor
03.06.2026 15:37
Son Güncelleme: 03.06.2026 16:17
Burdur Gölü kıyısındaki gül bahçelerinde hasat etkinliği düzenlendi.
Merkeze bağlı Karakent köyünde bulunan gül bahçelerinde hasat için kollar sıvandı. Etkinliğe, Vali Tülay Baydar Bilgihan ve yardımcıları ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, öğrenciler katıldı. Vali Bilgihan ve beraberindekiler, bahçelerden gül çiçeği topladı.
Vali Tülay Baydar Bilgihan, “Gül, Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri. Bu anlamda da Burdur ve Isparta bölgemiz çok zengin. Biz de bu değeri paylaşmak adına gül hasadını hep birlikte yapıyoruz.” dedi.
Türkiye, dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini karşılayarak bu alanda küresel bir lider olma konumunu koruyor.
Üretimin kalbi Göller Yöresi'nde atarken, özellikle Isparta tek başına Türkiye'deki yağlık gül üretiminin ezici bir çoğunluğunu elinde tutuyor.
"Rosa damascena" adıyla da bilinen yağ gülü, parfüm ve kozmetik sanayisinin temel taşı olarak görülüyor.
Yağ gülü, doğrudan kozmetik, ilaç ve gıda devlerine ihraç edilerek ülke ekonomisine ciddi döviz girdisi sağlıyor.
Isparta'da yağ gülü üretiminin, 1888 yılında Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin Bulgaristan'dan getirdiği gül fidanı ile başladığı ve zamanla dev bir endüstriye dönüştüğü biliniyor.
YASAL UYARI
BURDUR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURDUR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.