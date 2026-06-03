Göller Diyarı'nda hasat başladı. Türkiye'den dünyaya satılıyor, ilaç devleri sıraya giriyor

Merkeze bağlı Karakent köyünde bulunan gül bahçelerinde hasat için kollar sıvandı. Etkinliğe, Vali Tülay Baydar Bilgihan ve yardımcıları ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, öğrenciler katıldı. Vali Bilgihan ve beraberindekiler, bahçelerden gül çiçeği topladı.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, “Gül, Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri. Bu anlamda da Burdur ve Isparta bölgemiz çok zengin. Biz de bu değeri paylaşmak adına gül hasadını hep birlikte yapıyoruz.” dedi.