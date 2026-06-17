Gören hayran kalıyor. Giresun'un saklı cennetine ziyaretçi akını
17.06.2026 16:08
Giresun’un önemli turizm destinasyonlarından biri olan Göksu Travertenleri, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görmeye devam ediyor.
Kuzalan Tabiat Parkı'nın içerisinde yer alan, turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan Göksu Travertenleri turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.
Turkuaz ve beyaz renkleriyle mini Pamukkale’yi andıran ve 23 Nisan’da kapılarını ziyaretçilere açan travertenler, yaklaşık iki aylık sürede 30 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.
Giresun İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, tesisi ziyaret ederek çeşitli nedenlerle giriş yapmayan yaklaşık 10 bin kişinin de hesaba katılmasıyla bölgeyi ziyaret eden toplam kişi sayısının 40 bine ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, Göksu Travertenleri’nde gerçekleştirilen yeni çevre düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarıyla birlikte 2026 yılı içerisinde ziyaretçi sayısında rekor seviyelere ulaşılmasının beklendiği ifade edildi.
Sezon başlangıcından itibaren ziyaretçi güvenliği ve tesis düzeninin korunması amacıyla çeşitli bakım ve iyileştirme çalışmalarının hayata geçirildiği kaydedildi.
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