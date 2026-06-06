Gören İsviçre sanıyor. Iğdır'daki köy fotoğrafçıların favorisi oldu
06.06.2026 10:41
Iğdır'da bulunan Gaziler Bucağı, sarp dağları ve yeşil vadileriyle dikkati çekiyor.
Tuzluca ilçesine bağlı Gaziler köyü, havaların ısınmasıyla birlikte yeşillenen doğası ve coğrafi yapısıyla güzel görüntü oluşturuyor.
Drone ile görüntülenen Gaziler, doğal yapısı nedeniyle İsviçre'nin Alp Dağları bölgesindeki köylere benzetiliyor.
Doğaseverlerin uğrak yeri olan Gaziler, fotoğrafçıların da favori noktaları arasında yer alıyor.
Aras Dağları'nın eteklerinde, 2 bin rakımın üstündeki doğal kayalıklarıyla bölge, vadiden geçen Gaziler Deresi ve bu derenin canlandırdığı doğasıyla dikkati çekiyor.
Köyün adı, 1403 yılı kayıtlarında Ermenicede "ürünlü, meyveli" anlamına gelen Parnagud, 1854 ve 1928 yılı kayıtlarında Pernavut olarak geçiyor.
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