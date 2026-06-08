Görenler Afrika sandı ama burası Türkiye. Serengeti'yi aratmadı, yüzlerce hayvan kendini oraya bıraktı

Çay ilçesi Eber köyünde ikamet eden manda üreticisi Necati Furuncu, Eber Gölü'nün bölge hayvancılığı için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Havalar ısınınca mandalar serinlemek amacıyla suya giriyor. Mandaların olmazsa olmazı sudur. Şu anda da gördüğümüz gibi hepsi suyun içerisindeler. Zaten Eber Gölü olmazsa manda da olmaz, meşhur manda kaymağı da olmaz" dedi.



Eber Gölü'nün sunduğu bu görsel şölen, hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.