Görenler Afrika sandı ama burası Türkiye. Serengeti'yi aratmadı, yüzlerce hayvan kendini oraya bıraktı
08.06.2026 11:52
Afyonkarahisar'da sıcaktan bunalan mandaların Eber Gölü'ndeki serinleme mesaisi Afrika'nın ünlü Serengeti Milli Parkı'ndaki belgesel sahnelerini aratmadı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla Afyonkarahisar'ın simgelerinden mandalar serinlemek için kendilerini Eber Gölü'nün sularına bıraktı. Gölde toplu halde yüzen yüzlerce mandanın oluşturduğu görüntüler, Afrika'nın ünlü Serengeti Milli Parkı'ndaki belgesel sahnelerini aratmadı.
Sıcaktan bunalan mandaların göldeki serinleme mesaisi, dronla havadan görüntülendi. Hem sazlıkların arasında beslenen hem de suyun keyfini çıkaran mandaların oluşturduğu manzara, izleyenleri hayran bıraktı. Eber Gölü'nün eşsiz doğal güzelliğiyle birleşen o anlar, bölgenin biyoçeşitliliğini ve büyüleyici atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi.
Çay ilçesi Eber köyünde ikamet eden manda üreticisi Necati Furuncu, Eber Gölü'nün bölge hayvancılığı için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Havalar ısınınca mandalar serinlemek amacıyla suya giriyor. Mandaların olmazsa olmazı sudur. Şu anda da gördüğümüz gibi hepsi suyun içerisindeler. Zaten Eber Gölü olmazsa manda da olmaz, meşhur manda kaymağı da olmaz" dedi.
Eber Gölü'nün sunduğu bu görsel şölen, hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.
YASAL UYARI
AFYONKARAHISAR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AFYONKARAHISAR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.