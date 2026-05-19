Görenler hayretle bakıyor. Otomobil tutkunu evinin çatısında Anadol sergiliyor
19.05.2026 10:39
Niğde'de klasik araç tutkunu bir kişi, 3 katlı evinin çatısına Anadolu marka kamyonet yerleştirdi. Çatısında otomobil olan ev, ilgi odağı oldu.
Kayırlı köyünde oturan Fikret Yücel, klasik araç tutkusunu farklı bir boyuta taşıdı.
Yücel, 10 yıl önce 3 katlı evinin çatısına vinçle Anadol marka kamyonet yerleştirdi.
Bir süre sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden Yücel'in evi de satıldı ancak evin yeni sahipleri köyün cazibe merkezi haline gelen çatıdaki araca müdahale etmedi.
Köye ziyarete gelenler, fotoğraf çektirmek için araca ilgi gösteriyor.
Muhtar Hüseyin Yılmaz, görenlerin çok şaşırdığını dile getirip "Merak edip beni arayarak soruyorlar. 'Böyle şeyler genelde Karadeniz'de olur, demek ki artık buralarda da görülüyor.' diyorlar." diye konuştu.
