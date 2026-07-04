Görenler inanamadı. Yaz ortasında kutup manzaraları
04.07.2026 11:27
Son Güncelleme: 04.07.2026 12:11
Uludağ'ın zirvesinde bulunan buzul gölleri, yaz ortasında Antarktika'yı aratmayan görüntülere sahne oldu.
Uludağ'ın zirvesinde bulunan buzul göllerinin bazılarında buzlar hala erimedi. Uzmanlar göllerdeki su ve buz yoğunluğunu Uludağ'da son 62 yılın en yağışlı geçen kış mevsimine bağladı.
Bursalı dağcı İsmet Şentürk, göller bölgesinde yaptığı gözlemlerde son yılların en sıra dışı doğa olayını kayda aldı. Buzul göllerinin etrafındaki buzlu alanda yürüyen Şentürk geceyi yaz ortasında sıcaklığın -5 derecenin altında olduğu zirvede geçirdi.
MASALSI GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
Eriyen buz kalıplarının arasında Antartika'yı akıllara getiren buzlu göller masalsı görüntüleriyle doğa severlerin ilgisini çekti. Usta dağcı ayrıca buzlu gölde çığ akıntısının meydana getirdiği değişimleri de tespit etti ve kayda aldı.
"GÖLLER BÖLGESİNDE ALIŞIK OLMADIĞIMIZ BİR DOLULUK YAŞANIYOR"
Şentürk, 2026 yılının son 62 yılın en yağışlı kış mevsimi olarak tarihe geçtiğini belirterek, "Göller bölgesinde bugüne kadar alışık olmadığımız şekilde doluluk yaşanıyor. Kar seviyeleri önceki yıllara göre çok daha yüksek. Eriyen karlar gölleri doldurmaya devam ediyor. Tahliye az ama eriyen kar miktarı fazla olduğu için göller aşırı şekilde dolmuş durumda" dedi.
"ÇOK ENDER RASTLANABİLECEK BİR DOĞA OLAYI"
Özellikle Karagöl'ün taşma seviyesine ulaştığını vurgulayan Şentürk, "Geçmiş yıllarda göl ile yol arasında boşluk olurdu. Bu yıl ise taşma seviyesine ulaştığını gözlemledik. Bu çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı. Uludağ bizlere her zaman farklı sürprizler yapıyor. Yıllarca gezsek bile bitmeyecek bir doğaya sahip" ifadelerini kullandı.
Görüntülerde, yaz ortasında buzla kaplı göller ve çevresinde oluşan kutup manzaraları dikkat çekerken, Uludağ'ın iklimsel çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serildi.
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