Görenler inanamadı. Yaz ortasında kutup manzaraları

Şentürk, 2026 yılının son 62 yılın en yağışlı kış mevsimi olarak tarihe geçtiğini belirterek, "Göller bölgesinde bugüne kadar alışık olmadığımız şekilde doluluk yaşanıyor. Kar seviyeleri önceki yıllara göre çok daha yüksek. Eriyen karlar gölleri doldurmaya devam ediyor. Tahliye az ama eriyen kar miktarı fazla olduğu için göller aşırı şekilde dolmuş durumda" dedi.