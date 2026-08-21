Görenler şaşkına döndü. Sahibinden mezara sıfır daire

Bazı daire sahipleri mezarlığın bu kadar yakında olmasının kendileri açısından bir sorun oluşturmadığını ifade ederken diğer sahipler ise "Daire değil, mezarlık satıyorlar." dedi.

Bir daire sahibi de kentsel dönüşümü yapılan binaların en azından birkaç metre geri çekilmesi gerektiğini savunup şöyle devam etti:

“Orada oturacak arkadaşlarda önce bir yürek olması lazım. Çünkü gerçekten mezarlık manzaralı daireler. Yani çayınızı kahvenizi alıp bakacağınız başka bir yön yok. Avcılar halkına bu daireler mi layık görülüyor.”