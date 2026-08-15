Görenler şoke oluyor, böyle taraftar görülmedi. Damağına Bursaspor arması yaptırdı

Bu tutkunun aile hayatında da sınırları olduğunu belirten Mesut Can, eşi Serpil Can ile hayatını birleştirmeden önce net bir anlaşma yaptıklarını belirtti.

Can, şöyle devam etti:

"Benim hayatım Bursaspor oldu. Eşim Serpil Can ile evlenmeden önce kendisiyle, 'Maçlara gitmeme, yeşil-beyaz kıyafet giymeme kesinlikle karışmayacaksın' diyerek anlaşma yaptık. Daha sonra da nikah masasına oturduk. Çocuklarım, damadım bile Bursasporludur"."