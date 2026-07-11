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Görüntüler Türkiye'den. Kar kalınlığı 8 metreyi buldu

11.07.2026 19:41

İHA

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Temmuz ayının ortasında kar kalınlığı 8 metreyi buldu. Yapılan çalışmalar sonucu açılan yollar adeta tünelleri andırdı

Görüntüler Türkiye'den. Kar kalınlığı 8 metreyi buldu
IHA

Yüksekova ilçesinde Temmuz ayının ortalarına gelinirken, karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. 

Görüntüler Türkiye'den. Kar kalınlığı 8 metreyi buldu 1
IHA

Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, ilçe merkezinde bulunan İkiyaka dağlarının Dat göllerinin yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KAR KALINLIĞI 8 METREYİ BULUYOR 2
IHA

KAR KALINLIĞI 8 METREYİ BULUYOR

Kardan oluşan tüneller ve 8 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor. 

Görüntüler Türkiye'den. Kar kalınlığı 8 metreyi buldu 3
IHA

Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. 

Görüntüler Türkiye'den. Kar kalınlığı 8 metreyi buldu 4
IHA

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırıyor.

Görüntüler Türkiye'den. Kar kalınlığı 8 metreyi buldu 5
IHA