Göz gözü görmüyor. Mayınlı sınır hattında yangın çıktı
31.07.2026 11:50
Nusaybin ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki mayınlı sınır hattında anız yangını çıktı. Birçok yerden yoğun duman görülürken İpekyolu'nda görüş mesafesini düştü.
Nusaybin ilçesine bağlı Durakbaşı Mahallesi mevkisinde, uluslararası İpekyolu'na yakın, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki mayınlı sınır bölgesinde sabah saatlerinde yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, sınır hattında geniş bir alanı etkisi altına aldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, mayınlı arazi nedeniyle güvenli noktalardan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR
Yangın nedeniyle yükselen yoğun dumanla görüş mesafesi düştü.
Sürücüler ilerlemekte güçlük yaşarken, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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