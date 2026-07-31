NTV

Göz gözü görmüyor. Mayınlı sınır hattında yangın çıktı

31.07.2026 11:50

DHA

Google'da NTV'yi tercih et

Nusaybin ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki mayınlı sınır hattında anız yangını çıktı. Birçok yerden yoğun duman görülürken İpekyolu'nda görüş mesafesini düştü.

Göz gözü görmüyor. Mayınlı sınır hattında yangın çıktı
DHA

Nusaybin ilçesine bağlı Durakbaşı Mahallesi mevkisinde, uluslararası İpekyolu'na yakın, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki mayınlı sınır bölgesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. 

 

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, sınır hattında geniş bir alanı etkisi altına aldı. 

Göz gözü görmüyor. Mayınlı sınır hattında yangın çıktı 1
DHA

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, mayınlı arazi nedeniyle güvenli noktalardan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. 

GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR 2
DHA

GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR

Yangın nedeniyle yükselen yoğun dumanla görüş mesafesi düştü. 

 

Sürücüler ilerlemekte güçlük yaşarken, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

MARDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MARDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.