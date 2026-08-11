Gülistan Karadağ'ın sır ölümü. İki şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında L.A. ile otomobilin sahibi A.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinde, olay yerine birlikte geldiklerini ve uyuşturucu aldıklarını, uyuşturucunun etkisinde oldukları için Gülistan Karadağ’ın nasıl öldüğünü bilmediklerini öne sürdükleri belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.A. ve A.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.