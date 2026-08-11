Gülistan Karadağ'ın sır ölümü. İki şüpheli tutuklandı
11.08.2026 16:28
Gülistan Karadağ Diyarbakır'da boş bir arazide ölü bulundu. Kadının ölümüne ilişkin iki şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'da Gülistan Karadağ isimli kadın, Bağlar ilçesi kırsalındaki boş bir arazide ölü bulundu.
Olay dün sabah saatlerinde yaşandı. Arazide hareketsiz yatan kadını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekibinin kontrolünde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cesedin yaklaşık 100 metre yakınında ise park halinde 21 ABK 826 plakalı otomobil bulundu.
Yapılan araştırmada cesedin Gülistan Karadağ'a ait olduğu tespit edildi.
Olay yeri incelemesinin ardından Karadağ’ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.
Gülistan Karadağ, otopsi işlemlerinin ardından Bismil ilçesindeki Akpınar Mezarlığı’nda toprağa verildi.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında L.A. ile otomobilin sahibi A.E. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ifadelerinde, olay yerine birlikte geldiklerini ve uyuşturucu aldıklarını, uyuşturucunun etkisinde oldukları için Gülistan Karadağ’ın nasıl öldüğünü bilmediklerini öne sürdükleri belirtildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.A. ve A.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.