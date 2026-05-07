Gümüşhane'nin birçok noktasında görüldü. Köy halkı evden çıkmaya korkuyor

Doğaları gereği insanlardan uzak durmayı tercih eden ayıların son günlerde yiyecek aramak için köy ve yaylalara indiği, hatta gündüz saatlerinde de yerleşim alanlarında görülmeye başlandığı öğrenildi.

Gümüşhane'nin birçok noktasında görülen ayılar, özellikle Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyünde evlere zarar verdi.

Merkez ilçeye bağlı Kale köyünde ise yaklaşık bir haftadır köy çevresinde dolaştığı belirtilen genç bir ayının, gündüz saatlerinde sokaklarda ve okul çevresinde görülmesi vatandaşları endişelendirdi.

Çocukları korumak için okul çevresinde bekleyen köy sakinleri, özellikle çocuklar ve kadınlar açısından risk oluşturan ayı nedeniyle tedirgin olduklarını ifade ederek, yetkililerden ayının yerleşim alanından uzaklaştırılmasını talep etti.