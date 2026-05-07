Gümüşhane'nin birçok noktasında görüldü. Köy halkı evden çıkmaya korkuyor
07.05.2026 09:32
Gümüşhane'de baharda kış uykusundan uyanan ayılar, yaylalardan sonra köyleri mesken edindi.
Doğaları gereği insanlardan uzak durmayı tercih eden ayıların son günlerde yiyecek aramak için köy ve yaylalara indiği, hatta gündüz saatlerinde de yerleşim alanlarında görülmeye başlandığı öğrenildi.
Gümüşhane'nin birçok noktasında görülen ayılar, özellikle Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyünde evlere zarar verdi.
Merkez ilçeye bağlı Kale köyünde ise yaklaşık bir haftadır köy çevresinde dolaştığı belirtilen genç bir ayının, gündüz saatlerinde sokaklarda ve okul çevresinde görülmesi vatandaşları endişelendirdi.
Çocukları korumak için okul çevresinde bekleyen köy sakinleri, özellikle çocuklar ve kadınlar açısından risk oluşturan ayı nedeniyle tedirgin olduklarını ifade ederek, yetkililerden ayının yerleşim alanından uzaklaştırılmasını talep etti.
Ayının köyün sokaklarında özgürce dolaştığını ifade eden Kale köyü muhtar azası Zeynep Ünaldı, "Vatandaşlar muhtarlığımıza bildirdi. Öğrenciler için tehlike arz ediyor. Annesinin olmadığını düşünüyoruz. Tek başına kalmış, bilinçsiz bir şekilde köy içerisinde geziyor" dedi.
BALKONA ÇIKTIĞINDA GÖRDÜ
Esnaf Mehmet Cemal Yılmaz ise "Biz köy halkı olarak gece saatlerinde bağa bahçeye gelmelerine alışığız ancak gündüz saatlerinde özellikle eve gidip balkona çıktığımda ayıyla karşı karşıya kaldım. Çocuklara ve kadınlara zarar verebileceğini düşünüyoruz. Benim evimin balkonuna kadar geldi" diye konuştu.
