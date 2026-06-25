Gün doğmadan sıraya giriyorlar. Tarlada kilosu 15, pazarda 30 TL'den satılıyor

26 yıldır karpuz tüccarlığı yapan Tosun Demir ise sabahın erken saatlerinde tarlaya girdiklerini ifade ederek "Bu sene Antalya'dan başladık. Aydın'ın yerli karpuzuna ise ayın 19'unda başladık. Rekoltemiz çok güzel, işçiliğimiz konusunda da yoğunuz. Sabah 05.30 gibi malı hazırlarız. Müşteriler bir gün önceden siparişini verir. Sabahleyin o mallar hazırlanır. Türkiye'nin her yerine tek tek, yavaş yavaş kamyonlara sarar göndeririz. Hem raf ömrü hem kalite bakımından en güzel karpuz çeşidi starburst. Diğer çeşitler de var ama bunun kadar randımanlı olmuyor. Tüketici bunu memnuniyetle tüketebiliyor. Tadı, aroması her şeyiyle çok güzel. Ege şartları çok sıcak. Sabah erken saatlerde girmezsek öğleden sonra baya sıcak oluyor. Şartlar çok zorlaşıyor. Arkadaşlar sarımlarda zorlanıyor. Bizim için en iyisi, elimizden geldiği kadar en erken saatlerde girip en uygun şekilde çıkmamız.



Şu anda bu fiyatlar da devam ederse herkes memnun olur. Tüketici, tüccar, üretici memnun olur. Ama biraz daha gelirlerse hem bizim için hem özellikle çiftçi için zor olur. Şu anda karpuzlarımız 14-15 TL bazında sarılıyor. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder. Akdeniz'den sonra en erken çıkan bölge Aydın ve merkez bölgesi. Şimdi bunlar sadece buradaki fiyatla kalmıyor. Bunun nakliyesi var, işçiliği var, stopajı var, KDV'si var, Oradaki işletmenin maliyeti var. Girdi çıktısı var. Aynı zamanda marketlerin maliyetleri var. Yani karpuz tarlada 14-15 TL'den çıktığında 25-30 TL bandında satılması gayet uygun" dedi.