Günde 13 ekmekle başladı, bugün 700 ekmek çıkarıyor. 6 kadına istihdam sağlıyor

Doğanpınar'daki ahırını üretim alanına dönüştüren kadın girişimci, gerekli düzenlemeleri yaparak fırınını kurdu. Tarım Müdürlüğünden gerekli onayları alan Adıcan, toprak fırınını da üretim sürecine dahil etti.

Başlangıçta 13 ekmekle sınırlı olan üretim, gelen talepler ve yapılan yatırımlarla önce 50'ye, ardından 100 ve 250 ekmeğe kadar yükseldi. İşletmesini daha da büyütmek isteyen Adıcan, TKDK desteklerinden de yararlanarak Edincik'te iki parseli birleştirerek kendi fırınını kurdu.

Böylece yıllar önce evinde küçük bir üretimle başlayan hikâye, profesyonel bir işletmeye dönüştü.