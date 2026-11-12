Günde 13 ekmekle başladı, bugün 700 ekmek çıkarıyor. 6 kadına istihdam sağlıyor
12.11.2026 10:06
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kadın girişimci Emine Adıcan, yaşadığı büyük acının ardından başladığı ekmek üretimini yıllar içerisinde büyüterek örnek bir başarı hikayesine dönüştürdü.
İlk olarak evinde günde 13 ekmek yaparak başladığı üretim yolculuğunda bugün günlük 700 ekmek üretim kapasitesine ulaşan Adıcan, 6 kadına da istihdam sağlıyor.
İlçeye bağlı Edincik Mahallesi'nde yaşayan Emine Adıcan'ın girişimcilik hikâyesi, hayatının en zor dönemlerinden birinde başladı. Henüz 10 yaşındaki oğlu Onur'u kaybeden Adıcan, yaşadığı acının ardından hem ailesine destek olmak hem de üretime tutunmak amacıyla evinde köy ekmeği yapmaya başladı.
DEVLET DESTEĞİ ALDI
İlk zamanlarda küçük ölçekte gerçekleştirdiği üretiminde günde 13 ekmek yapan Adıcan, hazırladığı ekmekleri apartmanları dolaşarak ve semt pazarlarında satarak müşterilerine ulaştırdı. İlk başlarda oldukça sınırlı imkânlarla yürüttüğü bu çalışma, zamanla çevresinden gelen taleplerin artmasıyla büyümeye başladı.
Üretimini geliştirmek ve daha fazla kişiye ulaşmak isteyen Emine Adıcan, 2012 yılında işini ticari boyuta taşımak için harekete geçti. Bu süreçte KOSGEB'e başvurarak destek arayışına giren Adıcan, aldığı desteklerle üretim imkânlarını geliştirmeye başladı.
13 EKMEKLE BAŞLADI, 250'YE KADAR YÜKSELDİ
Doğanpınar'daki ahırını üretim alanına dönüştüren kadın girişimci, gerekli düzenlemeleri yaparak fırınını kurdu. Tarım Müdürlüğünden gerekli onayları alan Adıcan, toprak fırınını da üretim sürecine dahil etti.
Başlangıçta 13 ekmekle sınırlı olan üretim, gelen talepler ve yapılan yatırımlarla önce 50'ye, ardından 100 ve 250 ekmeğe kadar yükseldi. İşletmesini daha da büyütmek isteyen Adıcan, TKDK desteklerinden de yararlanarak Edincik'te iki parseli birleştirerek kendi fırınını kurdu.
Böylece yıllar önce evinde küçük bir üretimle başlayan hikâye, profesyonel bir işletmeye dönüştü.
ŞİMDİ GÜNDE 700 EKMEK SATIYOR
Yıllar içerisinde üretim kapasitesini önemli ölçüde artıran Emine Adıcan, bugün günlük yaklaşık 750 ekmek üretebiliyor. Üretilen ekmekler Bandırma başta olmak üzere çevre yerleşimlere, Erdek'e ve çeşitli marketlere ulaştırılıyor.
İşletmede 6 kadın çalışan görev yaparken, ihtiyaç duyulan dönemlerde yedek çalışan desteğiyle üretimin devamlılığı sağlanıyor. Kendi emeğiyle büyüttüğü işletmesinde kadınlara da çalışma imkânı sunan Adıcan, yalnızca kendi ekonomik mücadelesini vermekle kalmıyor, başka kadınların da üretime katılmasına katkı sağlıyor.