Gündüz kaportacıda çalıştı, gece altın madalya kazandı
29.05.2026 10:12
Son Güncelleme: 29.05.2026 10:15
Konya'da sanayide kaportacılık yapan Tamer Kurt, sabah kaportacıda çalışıp akşam antrenman yaparak hazırlandığı kick boksta rakiplerini eledi, Hindistan'daki dünya kupasında altın madalyanın sahibi oldu.
Konya'da oto sanayide kaportacılık yapan Tamer Kurt, bir yandan da merak üzerine başladığı kick boksta kendini geliştirerek başarı elde etti.
Gündüzleri kaportacıda çalışan, geceleri ise antrenman salonunda geçiren Selçuklu Belediyespor Kulübünün milli sporcusu Tamer Kurt, Hindistan'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda 60 kilo full contact gençler kategorisinde şampiyon oldu.
Spora başlamadan önce kardeşiyle sürekli kavga ettiğini ve bu nedenle ailesinin boksa gitmesine karşı olduğunu anlatan milli sporcu 17 yaşındaki Tamer Kurt, “Sabahları iş, akşamları antrenman şeklinde hayatımı devam ettiriyorum. Küçükken kardeşimle çok kavga ederdik. Sürekli kardeşimi döverdim. Babam da bu yüzden spora ilk başta sıcak bakmadı, daha çok kavga edeceğimi düşündü. Tam aksine spora başlayınca ne kavga ettim, ne de mevzu yaptım. Hep ılımlı bir insan olmaya çalıştım. Kavgadan çekindim, kavga edenlerden uzak oldum.” diye konuştu.
“Sanayide kaportacıyım. Çoğu insan yaptığımın çok zor bir şey olduğunu söylüyor, beni tebrik ediyor. Çok azimli olduğumu söylüyorlar.” diyen Kurt, şöyle devam etti:
“Bu sporda pek bir hedefim yoktu, dövüşmeyi öğrenmek istiyordum. Sonrasında baktığım sporun daha ciddi ve biraz daha resmi bir spor olduğunu öğrendim. Salonumuzdaki abiler, ablalar güzel dereceler elde edip salonumuza dönüş yaptığı zaman çok heves ettim. Ben de onlar gibi derece elde etmek istedim. Sonrasında yavaş yavaş küçük maçlardan, büyük maçlara doğru çalışarak, çabalayarak, şampiyon olarak geldim.”
"DÜKKAN AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUM"
Tamer Kurt, başarısını devam ettirmek istediğini anlatırken sanayiyi de bırakmayacağını söyledi. Kurt, İki alanda da hedefim var, sanayide çok güzel bir usta olup dükkan açıp ismimi duyurmak, sporda ise dünya şampiyonu olmak, büyük kitlelere hitap etmek isterim." ifadelerini kullandı.