Güneşli havayı fırsat bildiler. Sabahın erken saatlerinde hasat başladı
20.05.2026 13:31
Rize'de güneşli havayı fırsat bilen çay üreticileri, ilk sürgün hasat için bahçelere girmeye başladı.
Bahçelerindeki hazırlıkları bitiren üreticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren Pazar ilçesinde çay bahçelerine girerek çay kesmeye başladı.
Şarjlı çay motoru yerine makasla çay toplamayı sevdiğini dile getiren çay müstahsili Hayriye Karakütük "Bugün hayırlısıyla çayımıza başladık. Ben motoru sevmiyorum, onun yerine makasla toplamayı tercih ediyorum" dedi.
Çetin Karakütük ise "Allah utandırmasın. Geçen yıl da bu zamanlarda başlamıştık. Devletimizden de Allah razı olsun, iyi fiyat verdi" ifadelerini kullandı.
ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, bazı bölgelerde çayın hasat edilebilecek seviyeye ulaştığı belirtilerek "Bu yıl soğuk geçen bahar mevsimi sebebiyle çayımızın geç olgunlaştığı bir dönem yaşıyoruz. Buna rağmen erkenci olabilen yerler ve hasat sürecini başlatmaya hazır olan müstahsillerimiz için 2026 yılı yaş çay kampanyamızı açıyoruz" ifadelerine yer verildi.
