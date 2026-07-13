Güneşte kavruldukça değerleri artıyor, fiyatı 5 bin dolara kadar çıkıyor

Halıların tamamının organik yünden oluştuğunu ifade eden Börekçi, şöyle devam etti:

"- İçerisinde hiçbir kimyasal madde bulunmuyor ve tamamı kök boyalarla renklendiriliyor. Kök boya sürecinde 'endikatör' dediğimiz yardımcı doğal maddeler kullanılır. Sütleğen bitkisinin özü, ceviz kabuğu gibi doğal malzemelerden faydalanılır.

- Elde edilmek istenen renge göre uygun boya eklenerek yünler tamamen doğal yöntemlerle boyanır. Halılarımızı uzun süre güneş altında bekletiyoruz. Geceleri havanın serinliği ve oluşan nem, gündüzleri ise güneşin sıcaklığı sayesinde fazla boya maddeleri ve zararlılardan arınıyor.

- Biz bu halıları Türkiye’nin dört bir yanından, insanların yıllarca evlerinde kullandığı eski halılar arasından topluyoruz. Daha sonra üzerlerinde çeşitli işlemler gerçekleştirerek yeniden hayat veriyor ve ihraç ediyoruz. Burada 50 ila 100 dolar arasında satılan bir halı, yurt dışında çok daha yüksek değerlere alıcı bulabiliyor.

- Koleksiyon değeri taşıyan özel parçalar ise 3 bin ila 5 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor. Bu nedenle doğal kök boyalı, el dokuması halılar dünya genelinde büyük ilgi görüyor."