Günlerce güneşte kurutuluyor. Hasat başladı, tarlada kilosu 200 TL'yi buluyor

Hasat yapan işçilerden Hacer Derebeyi, sabah erken saatlerde kalkıp biber hasadı gerçekleştirmeye geldiklerini belirterek, "Sabah gelip öğleden sonra iki gibi gidiyoruz. Biber çok güzel, pul ve toz biberler oluyor bizler de tüketiyoruz" ifadelerini kullandı.

İşçi Hakan Diri ise "Adı üstünde Maraş acı biber. Bu ürün Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkelerine ihraç ediliyor" diye konuştu.

İşçi Ahmet Çolak da "Ürünlerimiz genellikle Kahramanmaraş ve Gaziantep'e gidiyor. Biberin fiyatı ilk çıktığında 200 liraydı şu anda kalitesine göre 150 ile 200 civarında değişiyor" ifadelerini kullandı.