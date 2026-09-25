Günlerce güneşte kurutuluyor. Hasat başladı, tarlada kilosu 200 TL'yi buluyor
25.09.2026 11:58
Yaklaşık 12 bin dekarlık alanda yetiştirilen Maraş biberinde hasat başladı. Toplanan biberler pul biber, toz biber, ipek pul biber ve isot gibi ürünlere dönüştürülüyor.
Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli ürünü Maraş biberinde bu yıl yaklaşık 30 bin ton üretim bekleniyor. Üretimin 500’ün üzerinde çiftçi tarafından gerçekleştirildiği kentte, biber yetiştiriciliğinde Türkiye’de dördüncü, pul biber üretiminde ise birinci sırada bulunuluyor.
Hasadın ardından tarlalardan toplanan biberler kurutma alanlarında sergilere seriliyor. Güneş altında günlerce bekletilerek kurutulan biberler daha sonra işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor.
Kurutulan Maraş biberi; pul kırmızı biber, toz kırmızı biber, ipek pul kırmızı biber ve isot gibi ürünlere dönüştürülüyor. Hasadın yeni başlaması nedeniyle biberin kilogram fiyatı tarlada 150 ile 200 lira arasında değişiyor.
Tarlalarda başlayan hasat, kurutma alanları ve fabrikalardaki işlemlerin ardından ürünlerin iç ve dış pazara gönderilmesiyle devam ediyor.
"BU YIL BAHARATLAR ÇOK GÜZEL OLACAK"
Hasat yapan üretici Siyamettin Çolak, "Çalışanlarımız sabahın erken saatlerinde işe başlıyor. Burada toplanan biberler sergene götürülüyor ve kurutulduktan sonra fabrikalara gönderiliyor. Biber kaliteli ve baharatlar çok güzel olacak bu yıl" dedi.
"SABAH ERKENDEN GELİP ÖĞLEN GİDİYORUZ"
Hasat yapan işçilerden Hacer Derebeyi, sabah erken saatlerde kalkıp biber hasadı gerçekleştirmeye geldiklerini belirterek, "Sabah gelip öğleden sonra iki gibi gidiyoruz. Biber çok güzel, pul ve toz biberler oluyor bizler de tüketiyoruz" ifadelerini kullandı.
İşçi Hakan Diri ise "Adı üstünde Maraş acı biber. Bu ürün Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkelerine ihraç ediliyor" diye konuştu.
İşçi Ahmet Çolak da "Ürünlerimiz genellikle Kahramanmaraş ve Gaziantep'e gidiyor. Biberin fiyatı ilk çıktığında 200 liraydı şu anda kalitesine göre 150 ile 200 civarında değişiyor" ifadelerini kullandı.
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