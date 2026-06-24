Günlük 3 bin TL'ye işçi bulamıyorlar. Hasat başladı, üretici zor durumda
24.06.2026 10:23
Malatya'nın tescilli dalbastı kirazında hasat başladı. Kilogramı 70 ila 120 TL arasında alıcı bulan aromasıyla ünlü kiraza talep her geçen gün artarken, üreticiler günlük 3 bin TL yevmiyeye rağmen çalışacak işçi bulamamaktan yakınıyor.
Bahçelerde görülen kök kurdu zararlısı ise üreticinin bir diğer önemli sorunu olarak öne çıkıyor. Yeşilyurt ilçesinde coğrafi işaret tescilli dalbastı kirazında hasat sezonu başladı.
KİLOSU 70-120 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR
Kendine özgü aromasıyla Türkiye'nin en özel kiraz çeşitleri arasında gösterilen dalbastı kirazının kilogramı 70 ila 120 TL arasında alıcı bulurken, üreticiler yoğun talebe rağmen günlük 3 bin TL yevmiyeye işçi bulamadıklarını belirtti.
GÜNLÜK 3 BİN TL'YE İŞÇİ YOK
Hasadın sürdüğü Gündüzbey Mahallesi'nde üreticiler, bu yıl ürün kalitesinden memnun olduklarını, bahçelerde etkisini artıran kök kurdu zararlısı ve yüksek işçilik maliyetlerinin ise üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi. Bölgede yıllardır kiraz üreticiliği yapan Mehmet Mesut Toros, dalbastı kirazının görünümü ve aromasının tüketiciler tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Son yıllarda bahçelerde kök kurdu sorununun yaygınlaştığını belirten Toros, "Bu zararlı ağaçların kökünü yiyerek kurumasına neden oluyor. Gündüzbey'de neredeyse her bahçede görülmeye başladı. Bunun yanında en büyük sorunumuz işçi bulamamak. Bugün kiraz toplamaya gelen bir işçi günlük 3 bin lira istiyor. Yemek ve diğer giderlerle maliyet 4 bin liraya yaklaşıyor. Buna rağmen kalifiye işçi bulamıyoruz" dedi.
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