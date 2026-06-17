Günlük net 1300 TL kazanıyorlar, dayıbaşı payı ortaya çıktı. Maliyetleri düşürmek için sıraya girdiler

Sarıgöl'de üzüm bağlarında kadınların öncülüğünde sürdürülen imece usulü çalışma, hasat öncesi bağlarda yoğun şekilde devam ediyor. Üreticiler, birbirlerinin bağlarında sırayla çalışarak işçilik giderlerini azaltırken, kaliteli sofralık üzüm üretimi için de büyük emek harcıyor.

Üreticilerden Şefike Süke, en kaliteli sofralık üzümü yetiştirmek için büyük özveriyle çalıştıklarını belirterek, "Sabah erkenden bağa geliyoruz. Hava ısınmadan işlerimizi bitirmeye çalışıyoruz. İmece usulü sayesinde hem aile bütçemize katkı sağlıyoruz hem de girdi maliyetlerimizi düşürüyoruz. Sofralık üzümde en kaliteli ürünü yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.