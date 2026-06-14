Günün ilk ışıklarıyla hasat başlıyor, kilosu 12 bin Euro. Dünya buradan çıkanın peşinde
14.06.2026 16:30
Dünya gül yağı üretiminin büyük bölümünü karşılayan Isparta'da, günün ilk ışıklarıyla başlayan hasat mesaisi tonlarca gülün işlenerek yüksek katma değerli gül yağına dönüşmesiyle sonuçlanıyor. Ortalama 4 ton gülden elde edilen 1 kilogram gül yağı, yaklaşık 12 bin avrodan alıcı buluyor.
Dünyanın en kaliteli yağlık gül üretim merkezlerinden biri olan Isparta'da gül hasadı sürüyor. Dünya genelindeki gül çiçeği ve gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan kentte, sabahın erken saatlerinde toplanan güller aynı gün içerisinde fabrikalara ulaştırılarak işleniyor.
Oldukça hassas bir ürün olan yağlık güller, bekletilmeden işleme alınırken, gül yağının elde edilme süreci ise büyük emek gerektiriyor.
Hava şartlarına bağlı olarak ortalama 3 ila 4 ton gül çiçeğinden yalnızca 1 kilogram gül yağı elde edilebiliyor.
Nemli ve yağışlı dönemlerde bu miktar azalırken, kurak dönemlerde daha fazla gül işlenmesi gerekebiliyor.
YASAL UYARI
ISPARTA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ISPARTA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.