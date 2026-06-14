Günün ilk ışıklarıyla hasat başlıyor, kilosu 12 bin Euro. Dünya buradan çıkanın peşinde

Nemli ve yağışlı dönemlerde bu miktar azalırken, kurak dönemlerde daha fazla gül işlenmesi gerekebiliyor.

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