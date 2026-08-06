Günün ilk ışıklarıyla hasat başlıyor. Yüzde 80'i döküldü ama değeri katlandı

Mersin'in Mut ilçesinde kayısı ve erik sezonunun tamamlanmasının ardından bugünlerde ilçede beyaz ve siyah incir hasadına başlandı. Sadece ilçede 10 bin dekar alanda üretilen incirden bu sene 90 bin ton verim bekleniyor.

Gün ışığı tam etkisini göstermeden sabahın erken saatlerinde toplanan ve Mut ilçesinde üreticinin önemli gelir kaynaklarından olan beyaz ve siyah incir, aroması, iriliği, tadı ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih edilirken, hasat edilen incir genelde Ankara ve Adana'ya gönderiliyor.