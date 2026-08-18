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Haberi alan oltasıyla plaja koştu, kovalar balık doldu

18.08.2026 09:42

DHA

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Bartın'da deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle istavrit kıyıya yaklaştı. Vatandaşlar, oltalarıyla kumsaldan balık tuttu.

Haberi alan oltasıyla plaja koştu, kovalar balık doldu
DHA

Bartın'da hava sıcaklığındaki ani değişim, balığın kıyıya yaklaşmasına neden oldu.

Haberi alan oltasıyla plaja koştu, kovalar balık doldu 1
DHA

Kurucaşile ilçesinde yer alan Kapısuyu Plajı'nda geçen hafta 23-24 derece seviyelerinde ölçülen deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığındaki değişimle birlikte 15 dereceye kadar geriledi.

 

Deniz suyunun yaklaşık 8-9 derece birden soğuması sonucu istavritin kıyı kesimlerine yaklaştığı görüldü.

Haberi alan oltasıyla plaja koştu, kovalar balık doldu 2
DHA

İstavritin kıyıya yaklaşmasını fırsat bilen vatandaşlar, dün akşam saatlerinde oltalarını alarak Kapısuyu Plajı'na geldi.

 

Kumsal boyunca oltalarını denize atanler, balıkların yoğun olduğu bölgelerde avlandı.

Haberi alan oltasıyla plaja koştu, kovalar balık doldu 3
DHA

Özellikle akşam saatlerinde sahilde balık tutanların sayısı artarken, bazı vatandaşlar kısa sürede çok sayıda istavrit tuttu.

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