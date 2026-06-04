"Hacı baba" vurgununda 42'şer yıl hapis. Dini duyguları istismar ettiler

Şikayet üzerine dolandırıcılık olayına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, S.S., oğlu K.S. ile B.H. tutuklandı. Dava sürecinde diğer sanıklar tahliye edilirken, S.S.'nin ise tutukluğu devam etti.

“IZDIRAP İÇİNDE YAŞIYORUM”



Olayla ilgili dava Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık S.S, tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Savunması için söz hakkı verilen tutuklu sanık S.S., "Bu işi başlatan müşteki F.M.'dir. A.T. ve F.M. sanık kürsüsünde olması lazım. Kendileri bu işlerden çok güzel para kazandılar, muskalar yaptılar. Sürekli sadaka adı altında para topladılar. Hastayım, göbeğimde kanamam var, 4 damarım tıkalı. Bu insanlara uyduğum için evet suçluyum. Bir sürü muskalar yazıldı, üstümüzde taşımamızı söylediler. Ben iyi bir şey yaptığımı düşündüm. Müşteki D.S., A.T., F.M. vebalini biz ödüyoruz. Çok ciddi hastalıklarım var. Izdırap içinde yaşıyorum. Tahliyemi istiyorum. Kızımın kartını ben kullandım. Onun olaydan uzaktan yakından haberi yoktur" dedi.

Tutuksuz sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmezken, Cumhuriyet savcısı 4 sanığın da cezalandırılmasını talep etti.