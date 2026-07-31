Hafta sonu planı yapanlara kötü haber. Kırmızı bayraklar çekildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Trakya ve İstanbul, Kocaeli ve Yalova için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Marmara Denizi'nde bugün etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Bazı ilçelerde denize girmek yasaklandı.