Halde fiyatlar düştü, 15 TL'ye kadar geriledi. Bereketli hasat fiyatları düşürdü
14.06.2026 16:23
Hatay'da havaların ısınmasıyla birlikte, kış aylarında fiyatı artan domatesin kilogram fiyatı 15 TL’ye kadar geriledi.
Türkiye’nin en bereketli topraklarından olan Hatay’da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte mahsul hasat edilmeye devam ediyor.
Yaz ayıyla birlikte yaşanan bereket haldeki fiyatları da etkiledi. Kış aylarında rekor fiyatlara koşan domateste yaşanan bereketle birlikte halde domatesin kilogram fiyatı 15 TL’ye kadar geriledi.
Domates fiyatlarının 2 aydan beri düşmeye devam ettiğini söyleyen Antakya Sebze ve Meyve Hali Komisyoncular Dernek Başkanı Semih Balon, "Domates fiyatlarının düşme sebebi; hava koşullarının düzelmesi, üretimin çoğalması ve tüketimin az olmasıdır. Burası üretim bölgesi olduğu için havalar düzelince ürünler çoğaldı. Ayrıca çevre illerden de ürün geliyor. Dışarıdan gelen yabancı tüccarların da ayağı kesildi çünkü artık kendi memleketlerindeki domatesler de çıktı.