Halde fiyatlar düştü, 15 TL'ye kadar geriledi. Bereketli hasat fiyatları düşürdü

Domates fiyatlarının 2 aydan beri düşmeye devam ettiğini söyleyen Antakya Sebze ve Meyve Hali Komisyoncular Dernek Başkanı Semih Balon, "Domates fiyatlarının düşme sebebi; hava koşullarının düzelmesi, üretimin çoğalması ve tüketimin az olmasıdır. Burası üretim bölgesi olduğu için havalar düzelince ürünler çoğaldı. Ayrıca çevre illerden de ürün geliyor. Dışarıdan gelen yabancı tüccarların da ayağı kesildi çünkü artık kendi memleketlerindeki domatesler de çıktı.