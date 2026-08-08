“Hangimiz daha iyi şoförüz?” iddiası yarışa dönüştü
08.08.2026 14:22
Erzurum’da iki arkadaşın çay içerken başlayan şoförlük iddiası, köy futbol sahasında 100 metrelik traktör yarışına dönüştü. Mücadeleyi burun farkıyla bitti.
ESKİ MODEL TRAKTÖRLERLE YARIŞTILAR
Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde çay sohbeti sırasında başlayan "Hangimiz daha iyi şoförüz?" tartışması, traktör yarışına dönüştü. Köyün futbol sahasında düzenlenen yarışta iki arkadaş, eski model traktörlerle 100 metrelik parkurda iddialarını kanıtlamak için mücadele etti.
ÇAY SOHBETİ TRAKTÖR YARIŞINA DÖNDÜ
Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Mücahit Tercan ile Muhammet Yatkın, birlikte çay içtikleri sırada kimin daha iyi şoför olduğu konusunda iddiaya girdi.
Tartışmanın ardından ikili, beygir güçleri ve yaşları birbirine yakın olan 20 yaş üzerindeki açık kasalı eski model traktörleriyle yarışmaya karar verdi.
Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki, köy futbol sahasını pist olarak belirleyen iki arkadaş, traktörlerini başlangıç çizgisine getirdi.
BURUN FARKIYLA KAZANDI
Yarış öncesinde konuşan Mücahit Tercan, "Arkadaşla böyle bir iddiaya girdik. Traktörlerimiz hemen hemen aynı beygir gücünde. Yaşları da birbirine yakın. Deneyeceğiz bakalım, iyi olan kazansın" dedi.
Startın verilmesiyle birlikte toprak zeminde başlayan mücadelede direksiyon hakimiyetini daha iyi sağlayan Mücahit Tercan, 100 metrelik pisti burun farkıyla ilk tamamlayan isim olarak iddianın kazananı oldu.
Kazanan Mücahit Tercan, "Güzel bir yarış oldu. Hak eden kazandı. Ben zaten traktörüme de şoförlüğüme de güveniyordum. Güzel ve keyifli bir mücadeleydi" diye konuştu.
Yarışı ikinci sırada tamamlayan Muhammet Yatkın ise "Güzel bir yarış oldu. Arkadaşımı tebrik ediyorum. Kalkışta biraz traktörün azizliğine uğradım. Ama kıyasıya bir mücadele geçti. İnşallah bir dahaki sefere" ifadelerini kullandı.
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