“Hangimiz daha iyi şoförüz?” iddiası yarışa dönüştü

Yarış öncesinde konuşan Mücahit Tercan, "Arkadaşla böyle bir iddiaya girdik. Traktörlerimiz hemen hemen aynı beygir gücünde. Yaşları da birbirine yakın. Deneyeceğiz bakalım, iyi olan kazansın" dedi.

Startın verilmesiyle birlikte toprak zeminde başlayan mücadelede direksiyon hakimiyetini daha iyi sağlayan Mücahit Tercan, 100 metrelik pisti burun farkıyla ilk tamamlayan isim olarak iddianın kazananı oldu.

Kazanan Mücahit Tercan, "Güzel bir yarış oldu. Hak eden kazandı. Ben zaten traktörüme de şoförlüğüme de güveniyordum. Güzel ve keyifli bir mücadeleydi" diye konuştu.

Yarışı ikinci sırada tamamlayan Muhammet Yatkın ise "Güzel bir yarış oldu. Arkadaşımı tebrik ediyorum. Kalkışta biraz traktörün azizliğine uğradım. Ama kıyasıya bir mücadele geçti. İnşallah bir dahaki sefere" ifadelerini kullandı.