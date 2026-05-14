Haraç istediği iş yerini kundaklarken kendisini de yaktı
14.05.2026 10:31
İstanbul Üsküdar'da haraç istedikleri iş yerini kundaklayan iki şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin kundaklama sırasında montunu tutuşturduğu ve alevler içinde kaçtığı görüldü.
Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan yangın ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde, alevlerin iş yerinin deposunun önündeki kepenk ve fayans bölümünde başladığı, ayrıca bölgede yoğun benzin kokusu olduğu tespit edildi.
GÜVENLİK KAMERALARI TEK TEK İNCELENDİ
Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerini gören güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Yapılan çalışmalarda, saat 05.00 sıralarında iş yerinin önüne gelen bir kişinin bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra kundaklama olayını gerçekleştirdiği belirlendi.
KENDİNİ DE YAKTI
Görüntülerde şüphelinin kundaklama sırasında kendi montunu da tutuşturduğu, alevler içinde olay yerinden koşarak uzaklaştığı görüldü.
Polis ekipleri, görüntülerin devamını inceleyerek şüphelinin bir süre sonra montundaki alevleri söndürdüğünü ve biraz ileride kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtığını tespit etti.
TUTUKLANDILAR
Düzenlenen operasyonla M.Y. (25) ile A.A.D. (29) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
