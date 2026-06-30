Hararet yapan otomobile yanlış müdahale öldürüyordu

Bu olayı başkalarının yaşamaması için tavsiyelerde bulunan Korkmaz, "Arabada torunlarım vardı, sıcakta beklememeleri için aceleyle bu hatayı yaptım. Ben yandım, başkaları yanmasın. Aracı hararet yapan sürücüler önce aracı durdurup bir süre beklesin ve kaputu öyle açsın. 15-20 dakika sonra zaten motor soğuyor." diye konuştu.

Korkmaz, tedavisinin sürdüğünü ve iyileşeceği günü beklediğini belirterek, hastanenin yanık tedavi merkezindeki hizmetlerden çok memnun kaldıklarını, personelin kendileriyle yakından ilgilendiğini ifade etti.

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu da göğüs ve yüz bölgesinde ikinci derece derin yanıkları olan Korkmaz'ın bir süre daha tedavisinin süreceğini aktardı.

Motor ustası Cengiz Kocaoğlu da hararet yapan aracın motorunun durdurulmadan güvenli alanda bekletilmesi gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"- Hararet durumunda kalorifer açılmalı, araç güvenli alanda bekletilerek motorun soğuması sağlanmalıdır. Kesinlikle hararet yapan araca müdahale edilmemeli. Hararet yapan aracın su haznesindeki yüksek basınç nedeniyle fışkıran sıcak su hem araca hem de şahsa zarar verir.

- Zamanla eskiyen ve yıpranan hortumlarda su kaçağı oluşur, su kaçağı da hararete neden olur. Bu tarz durumlarda ise sürücünün müdahale etmemesi gerekir, mutlaka uzman kişilerden yardım alarak aracı servise götürmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.