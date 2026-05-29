Haritadan buldu, Filipinler'den Yozgat'a geldi

29.05.2026 12:17

IHA

Filipinler'de yaşayan Jamos Baron, ailesiyle birlikte Türkiye'yi ziyaret etmeye karar verdi. Ailenin duraklarından biri de Baron'un haritadan bulduğu Yozgat oldu.

Yozgat'ın Çekerek ilçesi 9 bin kilometre uzaktan gelen misafirlerini ağırladı. Filipinler'de yaşayan Jamos Baron, Türkiye'nin güzelliklerini gezmeye karar verdi. Google'daki haritalardan Çekerek ilçesini bulan Baron, İstanbul'dan başlayıp kente doğru ailesiyle seyahat etti.

Her yerin oldukça canlı, yiyeceklerin ise oldukça güzel ve lezzetli olduğunu söyleyen Baron, tekrar geleceğini belirtti.

 

Jamos Baron İstanbul'dan gezmeye başladıklarını, Safranbolu ile devam ettiklerini Çekerek ilçesinden sonra Kapadokya'ya gideceklerini söyledi.

Baron, gezisine annesi, babası, kız kardeşi ile ailece çıktıklarını ve insanların misafirperver olduğunu sözlerine ekledi.

