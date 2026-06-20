Haritadan silinmek üzereydi. Nasreddin Hoca'nın gölü yeniden su tutuyor

Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cevat Nuri Bozoğlu, bu yıl Akşehir'in son 30 yılın en iyi yağışını aldığını ve bu nedenle de gölün yeniden su tutmaya başladığını belirtti.

Geçmiş yıllarda gölün zaman zaman yine kuruduğunu hatırlatan Bozoğlu, “Akşehir Gölü'nün kısaca geçmişine gidersek; 1968-69 yıllarında göldeki su seviyesi hat safhadaydı. Bizim bildiğimiz Akşehir-Yunak-Ankara kara yolunu kapatmış bir haldeydi. O dönemlerde gölün yüzölçümü 350 kilometrekareye kadar ulaşmıştı. Balıkçılık, kamış ve gölün kenarındaki bitkilerden yararlanıyorduk. Bu bölgeye en az 20 bin nüfusa hitap eden, insanları besleyen bir durumdaydı. Ne yazık ki yıllar süren kuraklıklar, çayların önüne yapılan setler, barajlar, gölü kuruma seviyesine getirdi. 1999-2000'li yıllardan bu tarafa da su periyodik olarak çekildi. Bu yıl sevindirici bir şey, son 30 yılın en iyi yağışını aldık.” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“NE YAZIK Kİ KORUYAMIYORUZ”

“DSİ Bölge Müdürlüğü olarak biz geçmişte Afyon-Isparta'ya bağlı iken bu yıl Konya'ya bağlandık. Bu bir yanda pozitif oldu. Nedeni de çayların önündeki setler, barajlar yavaş yavaş kalkmaya başladı. Bu şekilde de son 2-3 aydır çok iyi derelerimiz, çaylarımız akmaya başladı. Göl şu anda 1,5 metre seviyesinde; ama ne yazık ki bu durumu bir yıl koruyabiliyoruz. Gölün tabanı düz bir araziye sahip olduğu için çabuk da buharlaşıyor ve tekrar su çekiliyor."