Hasadı 10 gün gecikti. İşçilerin günlük yevmiyesi 3 bin TL
21.05.2026 11:37
Karadeniz Bölgesi'nde 2026 yılı yaş çay sezonunda uygulanacak günlük işçi yevmiyesi 3 bin TL olarak belirlendi.
Karadeniz'de faaliyet gösteren Ziraat Odaları tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 2026 yılı yaş çay sezonunda çalışacak işçilere verilecek günlük yevmiye ücretinin 3 bin TL olmasına karar verildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, maliyet hesabı doğrultusunda ortaya çıkan bedelin bölgedeki Ziraat Odaları'nın ortak kararı olduğunu dile getirdi.
Bölgede son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle mayıs sürgününde 10-12 günlük gecikme yaşanırken, geçmiş yıllarda makasla yapılan hasadın yerini son dönemde yaygınlaşan akülü çay toplama motorları aldı.
Arslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“35 TL devlet çay fiyatı açıklanıyor ama özel sektör dönem dönem bu taban fiyatının çok altında alımlar gerçekleştiriyor. Buna göre ton işi çay toplayan işçi yevmiyeleri 10 bin TL'nin altına inmiyor. Dolayısıyla üretici hem taban fiyatının altında çayını satmak zorunda kalıyor hem de maliyetinin üzerinde bir çay toplama ücreti ödemiş duruma geliyor.”
"ÜRETİCİNİN İKTİSADİ ÖLÜMÜ DEMEKTİR"
Karara uymamanın çayın geleceğine ihanet olacağını söyleyen Arslan, “Bütün masraf, risk, budama, gübreleme ve ot temizliği, emeği bizzat üreticinin sırtındayken ciro üzerinden bölüşüm dayatmak üreticinin iktisadi ölümü demektir” şeklinde konuştu.
Arslan, ilan edilen fiyatların matematiksel olarak üretici aleyhine sınırları zorlasa da, enflasyonist ortamda işçilerin alın terini korumak adına en üst sınır olduğunu ifade etti.
Fahiş yevmiye fiyatları konusunda herkesi göreve davet eden Arslan, “Açıkça söylemek gerekirse herkesin bu konuda taşın altına elini koyması gerekiyor” dedi.
Arslan, bu konuda gerekli önlemleri alma adına kolluk kuvvetleri, bölgedeki kaymakamlıklar ve il merkezinde valilikler ile birlikte yol alacaklarını söyledi.
