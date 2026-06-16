Hasat başladı, 10 gün sürecek. Dekar başına 350 kilo verim bekleniyor

Hasadın yaklaşık 10 gün süreceğini ifade eden Boğatemur, "Aksu'da ağırlıklı olarak örtü altında birçok ürün yetiştiriliyor ancak buğday üretimiyle de milli ekonomiye katkı sağlıyoruz. Üretimin her aşamasında çiftçilerimizin yanındayız. Teknik ekiplerimiz biçerdöverlerde tane dökümü olup olmadığını kontrol ediyor, üreticilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Ayrıca buğdaylarda kalite kaybına neden olabilecek kararma gibi durumları da takip ediyoruz." dedi.

Dekar başına ortalama 300-350 kilogram verim alındığını kaydeden Boğatemur, üreticilere rutubetli ürün hasadı yapmamaları ve anız yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Üretici Şükrü Koray Tunç da hasat çalışmalarının başladığını belirterek, alım fiyatlarının biraz daha yüksek olmasını beklediklerini söyledi.

Kasım ayında ekim yaptıklarını anlatan Tunç, "Hasadımız başladı ve yaklaşık 10 gün daha devam edecek." diye konuştu.