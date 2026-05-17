Hasat başladı, 19 ülkeye ihraç ediliyor. 520 milyon dolarlık geliriyle sektörün parlayan yıldızı

Yaklaşık 7 aylık deniz serüveninin ardından 3-4 kilograma ulaşan somonlar, başta Rusya, Japonya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere 19 farklı ülkeye ihraç edilirken, sektör yılın ilk çeyreğinde 91 milyon doları aşan gelir elde etti. Son yılların parlayan su ürünleri arasında gösterilen Türk somonu, Türkiye'nin ihracatta yükselen markalarından biri haline geldi.