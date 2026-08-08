Hasat başladı. "Çevre köylerde de yetiştiriyorlar ama bu kadar lezzetli değil"

Patlıcan toplanmasının kasım ayına kadar devam edebileceğini aktaran Bulut, “Coğrafi işaretli Yamulaya has bir patlıcan. Yamula’da yetişir. Çevre köylerde de yetiştirilmeye başlıyorlar ama buranınki kadar lezzetli olmuyor. Yamulanınki daha lezzetli. Kalkancık’a yakın yerlerde ekiyoruz ama oralarda 2 hafta sonra yetişiyor. Demek ki iklimle alakalı bir şey var. Bu ovanınki ırmak kenarı olduğundan daha güzel oluyor. 10’uncu ayın sonuna kadar soğuk alma aralıkları var. Eğer soğuk almazsa patlıcan toplama 11’inci aya kadar sürer. Soğuk almazsa mahsul devam eder.” ifadelerini kullandı.