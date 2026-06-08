Hasat başladı, çiftçinin yüzü güldü. Bölge ekonomisinin can damarı olan mercimek bereketli geldi

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen üreticiler, mevsimsel yağışların zamanında düşmesinin mercimek kalitesini ve tanelerin gelişimini doğrudan etkilediğini vurguladı.

Tarla sahipleri, "Bu yıl beklediğimizin üzerinde bir gelişme oldu. Yağışlar bereket getirdi. Şu an yaptığımız hasattan elde ettiğimiz ürünün hem kalitesinden hem de miktarından memnunuz. Emeğimizin karşılığını almayı umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bölge ekonomisi için kritik öneme sahip olan mercimek hasadının önümüzdeki günlerde tüm hızıyla devam etmesi ve elde edilen ürünlerin çevre illerdeki pazarlara ulaştırılması bekleniyor.