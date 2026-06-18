Hasat başladı, dünyanın en iyisi burada yetişiyor. Dekar başına tam 554 kilogram

Dünyanın en iyi makarnalık buğdayının üretildiği Mezopotamya Ovası'nda elde edilen hububat üretim rakamlarının kentin tarımsal gücünü ortaya koyduğunu ifade eden Akkoyun, "Özellikle bu yıl yaşanan yağışlar sayesinde, kuru arazilerde dahi dekara 400 kilogram verim alınmış ve böylece sulama yapılmadan oldukça yüksek verimlere ulaşılmıştır. 2026 yılı üretim verilerine göre Mardin genelinde arpa ekim alanı 596 bin 284 dekar olarak gerçekleşmiştir. Dekar başına 388,77 kilogram verim elde edilmiş olup, toplam 231 bin 817 ton arpa üretimi beklenmektedir." ifadelerini kullandı.



Mardin'in buğday üretiminde de çok daha yüksek bir performans sergilediğini dile getiren Akkoyun, şöyle devam etti:

“Toplam 1 milyon 279 bin 736 dekarlık alanda buğday ekimi gerçekleştirilmiş, dekar başına 554,42 kilogram verim alınarak toplam 709 bin 511 ton üretime ulaşmayı beklemekteyiz. Bu başarılı sonuçlar üreticilerimizin özverili çalışmaları, ilimizin sahip olduğu doğal ve iklimsel avantajlar, modern tarım uygulamalarının etkin kullanımı ve kamu kurumlarımızın sağladığı desteklerin ortak bir ürünüdür. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği güçlendirmek, verimliliği daha da artırmak ve çiftçilerimizin refah seviyesini yükseltmek amacıyla ilgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”