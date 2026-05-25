Hasat başladı, fiyatı pazarda 100 TL. Yerli halk tarafından sabahın erken saatlerinde toplanıyor
25.05.2026 10:31
Aydın'ın İncirliova ilçesinde üretilen ve yerli halkın Dangalak olarak isim verdiği yerli domateste hasat süreci başladı.
Seralardan özenle toplanan, şekil bozukluğundan dolayı 'Dangalak' adı verilen ve lezzeti ile kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı domatesler pazarda 100 TL'ye satılıyor.
ŞEKLİNDEN DOLAYI DANGALAK DENİYOR
İncirliova'nın Karabağ Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Ebru (46) ve Sezgin Ceylan (52) çifti bu yıl 4 bin fide olarak diktikleri domateslerin hasadına başladı. Hasatta en dikkat çekici ürün ise önceleri pek değeri olmayan yerli halkın şekil bozukluğundan dolayı Takoz veya Dangalak adını verdiği domatesler oldu.
SABAH ERKEN SAATLERDE TOPLANIYOR
Sabahın erken saatlerinde hasadına başlanan ve kovalarla taşınıp kasalara konulduktan sonra iç pazarda tüketime sunulan Dangalak cinsi domatesler vatandaşlar tarafından rağbet görmeye başladı.
Lezzeti ve yumuşaklığı ile özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan domatesin hasadını yapan Ceylan çifti, bu yıl ürünlerinde verim oranının iyi olduğunu belirterek, yaptıkları işten memnuniyetlerini dile getirdi.
YASAL UYARI
AYDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AYDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.