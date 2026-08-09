Hasat başladı, kilosu 120 lira. Dalından direkt sofraya gidecek, 200 ton rekolte bekleniyor
09.08.2026 10:57
Ankara'da geçen yıl yaşanan zirai donun etkileri sürse de Çubuklu üreticiler, yaz armudunda hasada başladı.
IHA
Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Kuruçay Köyü'nde yaz armudu hasadı başladı. Geçmişte ‘Uluçay' olarak bilinen ve zamanla su kaynaklarının azalmasıyla bugünkü adını alan köyde, geçen yıl yaşanan zirai donun etkileri bu sezon da hissediliyor.
IHA
200 TON REKOLTE BEKLENTİSİ
Yaklaşık bin 500 armut ağacının bulunduğu 40 dönümlük bahçede hasat sürerken, köy genelinde 150-200 ton civarında rekolte bekleniyor. Hasadı yapılan armutlar başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok ile gönderiliyor.