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Hasat başladı, kilosu 120 lira. Dalından direkt sofraya gidecek, 200 ton rekolte bekleniyor

09.08.2026 10:57

İHA

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Ankara'da geçen yıl yaşanan zirai donun etkileri sürse de Çubuklu üreticiler, yaz armudunda hasada başladı.

Hasat başladı, kilosu 120 lira. Dalından direkt sofraya gidecek, 200 ton rekolte bekleniyor
IHA

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Kuruçay Köyü'nde yaz armudu hasadı başladı. Geçmişte ‘Uluçay' olarak bilinen ve zamanla su kaynaklarının azalmasıyla bugünkü adını alan köyde, geçen yıl yaşanan zirai donun etkileri bu sezon da hissediliyor. 

200 TON REKOLTE BEKLENTİSİ 1
IHA

200 TON REKOLTE BEKLENTİSİ

Yaklaşık bin 500 armut ağacının bulunduğu 40 dönümlük bahçede hasat sürerken, köy genelinde 150-200 ton civarında rekolte bekleniyor. Hasadı yapılan armutlar başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok ile gönderiliyor.

KİLOSU 120 LİRA 2
IHA

KİLOSU 120 LİRA

Üreticiden çıkan armutların fiyatına ilişkin bilgi veren Öztürk, "Şu anda Ankara, İstanbul ana merkezler olmak üzere oralara dağılıyor. Kilosu 80 ile 120 arasında gidiyor" ifadelerini kullandı.