Hasat başladı, kilosu 90 TL. Fiyatı geçen yıla göre düşük

Bu yıl fazla yağışlardan dolayı meyvelerde çürüme oluyor. Ağustos ayının 15’inde ekimi yapılır ve 7 aylık bir süreci var. Mayıs ayının 25’inde hasadı yapılır. Geçen yıl bu tarlada 15 ton çilek hasat ettik. Bu yıl ise 10 ton çilek rekoltesi bekliyoruz. Bu yılki rekoltenin az olması aşırı yağışlardan dolayı oldu. Bu yılki fiyatlar geçen yılki fiyatlara göre düşük oldu. Çileğin bu yıl kilosu 90 TL ila 150 TL arasında fiyatı oluyor. Marketlerde ise 150 TL ila 175 TL arasında satılıyor" ifadelerini kullandı.