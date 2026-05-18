Hasat başladı, kilosu bahçede 4 Euro. Adanalı çiftçinin 5 yıllık sabrı servete dönüştü

Üretici Fatih Kara, Çukurova'da kiraz olmaz diyenlere inat bölgede üretime başladığını anlatarak, "Yaklaşık 5 yıl önce kiraz üretimine başladık. Çukurova'da kiraz olmaz denildi ancak İspanya'dan getirilen fidanlar bölgemize uyum sağladı. Geçen yıl verim bekliyorduk ama don ve dolu nedeniyle istediğimiz sonucu alamadık. Bu yıl ise beklentilerimiz doğrultusunda 15 dönümlük alanda hasadımız başladı. Toplamda 10 ton rekolte bekliyoruz" dedi.