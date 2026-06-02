Hasat başladı, rekolte yüz güldürdü. TMO kilosunu 16,5 liraya alacak

Üretim maliyetlerinin kilogram başına yaklaşık 18 liraya ulaştığını ifade eden Doğan, "Bu sene yaş çaya yüzde 37,5 oranında artış yapıldı ancak buğdayda yüzde 22 artış yapıldı. Çiftçinin maliyetinin altında kalan fiyatlar üreticiyi zor durumda bırakıyor. Bu nedenle fiyatların yeniden değerlendirilmesini bekliyoruz. Ayrıca lisanslı depolara ürün veren üretici parasını 45 gün içerisinde alacak. Bu konuda da yeniden değerlendirme talebimiz var. 45 gün uzun bir süre." dedi.