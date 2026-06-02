Hasat başladı, rekolte yüz güldürdü. TMO kilosunu 16,5 liraya alacak
02.06.2026 11:20
Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Adana'da turfanda buğdayda hasat başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kilogram başına 16,5 TL alım fiyatı belirlemişti.
Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Adana'da turfanda buğdayda hasat başladı. Yağışlar nedeniyle verimi artan buğdaydan bu sene 600-700 bin ton rekolte bekleniyor.
Birçok ürünün ham maddesi olan ve savaşlar nedeniyle stratejik öneme sahip buğday hasadı için biçerdöverler Çukurova'daki tarlalarda çalışmaya başladı.
Türkiye'nin en önemli hububat üretim merkezlerinden Adana'da turfanda ilk buğdayın hasadı Yüreğir ilçesinde gerçekleştirildi.
Ülke ihtiyacının yaklaşık yüzde 4'ünü karşılayan Adana'da bu sene yaklaşık 1 milyon dönüm buğday ekildi.
YAĞMURLAR REKOLTEYİ ARTIRDI
Bu sezon yoğun yağışlar nedeniyle buğday rekoltesi de arttı. Kıraç bölgelerde dönüme ortalama 400-450 kilogram verim alınırken ovada ise ortalama 500-700 kilogram arasında verim alınıyor.
Geçtiğimiz sene 330 bin tona yakın rekolte alınan buğdaydan bu sene 600-700 bin ton rekolte bekleniyor.
ÇİFTÇİ BİRAZ DAHA YÜKSEK FİYAT BEKLİYORDU
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan "kilogram başına 16,5 liralık buğday alım fiyatını" değerlendirirken çiftçinin beklentisinin 20 lira seviyesinde olduğunu dile getirdi.
"MALİYETLER KİLO BAŞINA YAKLAŞIK 18 LİRA"
Üretim maliyetlerinin kilogram başına yaklaşık 18 liraya ulaştığını ifade eden Doğan, "Bu sene yaş çaya yüzde 37,5 oranında artış yapıldı ancak buğdayda yüzde 22 artış yapıldı. Çiftçinin maliyetinin altında kalan fiyatlar üreticiyi zor durumda bırakıyor. Bu nedenle fiyatların yeniden değerlendirilmesini bekliyoruz. Ayrıca lisanslı depolara ürün veren üretici parasını 45 gün içerisinde alacak. Bu konuda da yeniden değerlendirme talebimiz var. 45 gün uzun bir süre." dedi.