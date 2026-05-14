Hasat başladı, sabahın ilk ışıklarıyla toplanıyor. Kilosu 120 TL'den 80 TL'ye düştü, yoğun ilgi görüyor
14.05.2026 10:19
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm hasadı öncesi üreticinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan asma yaprağı sezonu başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla bağlara giren üreticiler, topladıkları yaprakları alım merkezlerine satıyor.
Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünün yetiştirildiği Alaşehir'de üreticiler, üzüm hasadı öncesinde yaprakla ekonomik anlamda rahat nefes alıyor. Taze ve salamura olarak tüketilen asma yaprağı, bölge çiftçisi için erken sezon kazancı sağlıyor.
SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE TOPLANIYOR
Sabah erken saatlerde bağlara giren üreticiler, genç ve taze yaprakları özenle toplayarak alım merkezlerine ulaştırıyor. Kelter ve bez çuvallara doldurulan yapraklar, kasalara yerleştirilerek tüccarlara teslim ediliyor.
KİLOSU 120 TL'DEN ALICI BULUYOR
Üreticiler, kendi aralarında "Yaprakbank" adını verdikleri alım merkezlerinde ödemelerini de peşin alıyor. Sezonun ilk günlerinde kilogramı 120 TL'den alıcı bulan asma yaprağı, şu sıralar 80 TL'den işlem görüyor.
